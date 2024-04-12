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Корсун Василий Григорьевич

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

Около 1922

Дата смерти

1987

Пол

Мужской

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

1881 г.р.

Жена

Около 1921 г.р.

Дети

Около 1949 г.р.
Скрыто настройками приватности
1958 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1922

Отец: Корсун Григорий Иосифович

Мать: Корсун Анна / Гана / Михайловна

Бракосочетание
До 1941

Жена: Корсун Наталья Николаевна

Военная служба
1943
Призван Красно- Лиманским РВК
Награда
19.09.1944
ЦАМО , Ф - 33-690155-2329,документ № 31530393 дата подвига -20.08.1944г.
Медаль " За Отвагу " Приказ № 031/Н , 55гв сп, 20гв сд,37А
Награда
30.03.1945
Приказ № 03/Н 1961 отднльный противотанковый артполк 42 отдельной противотанковой артиллерийской Одесской Краснознаменной ордена "Кутузова" бригада Резерва ГлавноКомандующего"
ЦАМО РФ,Ф - 33-690306-3417 Док.№ 39473879,дата подвига-16.03.1945г.
Рождение ребёнка
Около 1949

Сын: Корсун Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Корсун Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Корсун Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
1958

Сын: Корсун Николай Васильевич

Мать ребёнка: Корсун Наталья Николаевна

Награда
06.04.1985
Юбилейное награждение орден "Отечественной войны 1-й ст.",Указ ПВС СССР, ЦАМО РФ ,Шк.-28,ящ.-21,дело-79
Смерть
1987
Похороны
Неизвестно
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