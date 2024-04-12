Корсун Василий Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1922
Дата смерти1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1922
Бракосочетание
До 1941
Военная служба
1943
Призван Красно- Лиманским РВК
Награда
19.09.1944
ЦАМО , Ф - 33-690155-2329,документ № 31530393 дата подвига -20.08.1944г.
Медаль " За Отвагу " Приказ № 031/Н , 55гв сп, 20гв сд,37А
Награда
30.03.1945
Приказ № 03/Н 1961 отднльный противотанковый артполк 42 отдельной противотанковой артиллерийской Одесской Краснознаменной ордена "Кутузова" бригада Резерва ГлавноКомандующего"
ЦАМО РФ,Ф - 33-690306-3417 Док.№ 39473879,дата подвига-16.03.1945г.
Рождение ребёнка
Около 1949
Мать ребёнка: Корсун Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Корсун Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
1958
Сын: Корсун Николай Васильевич
Мать ребёнка: Корсун Наталья Николаевна
Награда
06.04.1985
Юбилейное награждение орден "Отечественной войны 1-й ст.",Указ ПВС СССР, ЦАМО РФ ,Шк.-28,ящ.-21,дело-79
Смерть
1987
Похороны
Неизвестно