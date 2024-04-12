Корсун (Корсун) Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корсун (Корсун) Наталья Николаевна

Место рождения

Веселой, Харьковский уезд, Харьковская губерния

Дата рождения

Около 1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1922 г.р.

Дети

Около 1949 г.р.
Скрыто настройками приватности
1958 г.р.

Добавил:

СК
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Веселой, Харьковский уезд, Харьковская губерния
Бракосочетание
До 1941

Муж: Корсун Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1949

Сын: Корсун Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Корсун Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Корсун Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
1958

Сын: Корсун Николай Васильевич

Отец ребёнка: Корсун Василий Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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