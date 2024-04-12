Корсун Николай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корсун Николай Васильевич

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1958

Дата смерти

Около 2008

Пол

Мужской

Отец

Около 1922 г.р.

Мать

Около 1921 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958

Отец: Корсун Василий Григорьевич

Мать: Корсун Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Около 2008
Причина смерти: Несчастный случай - ДТП
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