Корсун Николай Васильевич
Место рождения
Дата рождения1958
Дата смертиОколо 2008
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Около 2008
Причина смерти: Несчастный случай - ДТП