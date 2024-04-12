Корсун Кузьма / Косьма / Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Горбанева Наталья Кузьминична
Мать ребёнка: Корсун Евдокия Ивановна
Рождение
Около 1906
Рождение ребёнка
Около 1928
Мать ребёнка: Корсун Евдокия Ивановна
Бракосочетание
До 1928
Жена: Корсун Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1930
Мать ребёнка: Корсун Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Корсун Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Корсун Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Корсун Евдокия Ивановна
Смерть
Неизвестно