Корсун Кузьма / Косьма / Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корсун Кузьма / Косьма / Григорьевич

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

Около 1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

1881 г.р.

Жена

1906 г.р.

Дети

1822 г.р.
Около 1928 г.р.
Около 1930 г.р.
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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Горбанева Наталья Кузьминична

Мать ребёнка: Корсун Евдокия Ивановна

Рождение
Около 1906

Отец: Корсун Григорий Иосифович

Мать: Корсун Анна / Гана / Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1928

Сын: Корсун Александр Кузьмич

Мать ребёнка: Корсун Евдокия Ивановна

Бракосочетание
До 1928

Жена: Корсун Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1930

Сын: Корсун Николай Кузьмич

Мать ребёнка: Корсун Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Корсун Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Корсун Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корсун Виктор Кузьмич

Мать ребёнка: Корсун Евдокия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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