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Корсун Александр Кузьмич

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Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

Около 1928

Дата смерти

30.04.1986

Пол

Мужской

Отец

Около 1906 г.р.

Мать

1906 г.р.

Жена

1929 г.р.

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1928

Отец: Корсун Кузьма / Косьма / Григорьевич

Мать: Корсун Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
22.09.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Полина Федоровна

Бракосочетание
До 1955

Жена: Полина Федоровна

Рождение ребёнка
1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Полина Федоровна

Смерть
30.04.1986
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
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