Корсун Александр Кузьмич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1928
Дата смерти30.04.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1928
Рождение ребёнка
22.09.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Полина Федоровна
Бракосочетание
До 1955
Жена: Полина Федоровна
Рождение ребёнка
1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Полина Федоровна
Смерть
30.04.1986
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно