Корсун Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Горбанева Наталья Кузьминична
Отец ребёнка: Корсун Кузьма / Косьма / Григорьевич
Рождение
1906
Рождение ребёнка
Около 1928
Отец ребёнка: Корсун Кузьма / Косьма / Григорьевич
Бракосочетание
До 1928
Рождение ребёнка
Около 1930
Отец ребёнка: Корсун Кузьма / Косьма / Григорьевич
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Корсун Кузьма / Косьма / Григорьевич
Рождение ребёнка
1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Корсун Кузьма / Косьма / Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Корсун Кузьма / Косьма / Григорьевич
Смерть
Неизвестно