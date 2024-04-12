Горбанева (Корсун) Наталья Кузьминична
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Рождение ребёнка
1853
Сын: Горбанев Николай Федорович
Отец ребёнка: Горбанев Федор Алексеевич
Рождение ребёнка
1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Горбанев Федор Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно