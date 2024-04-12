Горбанева (Корсун) Наталья Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбанева (Корсун) Наталья Кузьминична

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1906 г.р.

Мать

1906 г.р.

Муж

1822 г.р.

Дети

1853 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
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Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Корсун Кузьма / Косьма / Григорьевич

Мать: Корсун Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1853

Сын: Горбанев Николай Федорович

Отец ребёнка: Горбанев Федор Алексеевич

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горбанев Федор Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбанев Федор Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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