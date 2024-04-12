Горбанев Федор Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбанев Федор Алексеевич

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1822 г.р.

Дети

1853 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Сын: Горбанев Николай Федорович

Мать ребёнка: Горбанева Наталья Кузьминична

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горбанева Наталья Кузьминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбанева Наталья Кузьминична

Смерть
Неизвестно
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