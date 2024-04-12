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Корсун Павел Григорьевич

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1912

Дата смерти

После 1985

Пол

Мужской

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

1881 г.р.

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Корсун Григорий Иосифович

Мать: Корсун Анна / Гана / Михайловна

Военная служба
?.06.1941
Призван Артемовским РВК Сталинской обл.УССР
Военная награда
08.12.1944
Старшина 34-го автовзвода при Управлении штаба 3-й Гв.Армии
Приказ № 51/н Награжден медалью "За боевые заслуги"
Военная награда
14.05.1945
Старшина 34 Автовзвода при Управлении штаба 3-й Гв.Армии
Приказ № 23/н,награжден орденом "Красной звезды"
Награда
06.11.1985
ЦАМО, Ф - 28-21-175
Орден Отечественной Войны 1 степени
Рождение ребёнка
Неизвестно

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Рождение ребёнка
Неизвестно

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Смерть
После 1985
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