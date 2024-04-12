Корсун Павел Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1912
Дата смертиПосле 1985
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Военная служба
?.06.1941
Призван Артемовским РВК Сталинской обл.УССР
Военная награда
08.12.1944
Старшина 34-го автовзвода при Управлении штаба 3-й Гв.Армии
Приказ № 51/н Награжден медалью "За боевые заслуги"
Военная награда
14.05.1945
Старшина 34 Автовзвода при Управлении штаба 3-й Гв.Армии
Приказ № 23/н,награжден орденом "Красной звезды"
Награда
06.11.1985
ЦАМО, Ф - 28-21-175
Орден Отечественной Войны 1 степени
Рождение ребёнка
Неизвестно
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Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
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Смерть
После 1985