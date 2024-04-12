Корсун Григорий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения24.01.1916
Дата смерти12.05.1916
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1916
Троицкая церковь Изюмского уезда сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-10 // стр.№ 102 /, м/к-1916г.. / зап.№ 3 /
Смерть
12.05.1916
Причина смерти: В молодом возрасте от чахотки | ГАДО ф - 426-1-10 / стр.№ 128 / , м/к 1916г./ зап.№ 11 /
Похороны
13.05.1916
Троицкая церковь сл.Кривая Лука ,м/к-1916г./ зап.№ 128 /, ГАДО Ф 265-1-10 / лист № 11 / лист ... Показать все