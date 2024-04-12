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(Корсун) Мария Григорьевна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

10.03.1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

1881 г.р.

Муж

1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
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Место
Комментарий
Рождение
10.03.1914

Отец: Корсун Григорий Иосифович

Мать: Корсун Анна / Гана / Михайловна

Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-9 // стр.№ 10 /, м/к-1914г./ зап.№ 14 /
Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шемигон Гавриил Иванович

Бракосочетание
До 1932

Муж: Шемигон Гавриил Иванович

Смерть
Неизвестно
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