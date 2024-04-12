(Корсун) Мария Григорьевна
Место рождения
Дата рождения10.03.1914
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1914
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-9 // стр.№ 10 /, м/к-1914г./ зап.№ 14 /
Рождение ребёнка
1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шемигон Гавриил Иванович
Бракосочетание
До 1932
Смерть
Неизвестно