Дьяченко (Корсун) Агафья Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Рождение ребёнка
1923
Сын: Корсун Григорий Семенович
Отец ребёнка: Корсун Семен Демьянович
Бракосочетание
До 1923
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Ольга Семеновна
Отец ребёнка: Корсун Семен Демьянович
Рождение ребёнка
1930
Отец ребёнка: Корсун Семен Демьянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степанида Семеновна
Отец ребёнка: Корсун Семен Демьянович
Смерть
Неизвестно