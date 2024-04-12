Дьяченко (Корсун) Агафья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дьяченко (Корсун) Агафья Григорьевна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Корсун Григорий Иосифович

Мать: Корсун Анна / Гана / Михайловна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Корсун Григорий Семенович

Отец ребёнка: Корсун Семен Демьянович

Бракосочетание
До 1923

Муж: Корсун Семен Демьянович

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Ольга Семеновна

Отец ребёнка: Корсун Семен Демьянович

Рождение ребёнка
1930

Сын: Корсун Иван Семенович

Отец ребёнка: Корсун Семен Демьянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанида Семеновна

Отец ребёнка: Корсун Семен Демьянович

Смерть
Неизвестно
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