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Корсун Григорий Семенович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1923

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Корсун Семен Демьянович

Мать: Дьяченко Агафья Григорьевна

Смерть
1941