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Корсун Григорий Семенович
Корсун Григорий Семенович
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Место рождения
Кривая Лука
Дата рождения
1923
Дата смерти
1941
Пол
Мужской
Отец
Корсун Семен Демьянович
1904 г.р.
Мать
Дьяченко (Корсун) Агафья Григорьевна
1900 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец:
Корсун Семен Демьянович
Мать:
Дьяченко Агафья Григорьевна
Кривая Лука
Смерть
1941
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