Корсун Семен Демьянович
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Сын: Корсун Григорий Семенович
Мать ребёнка: Дьяченко Агафья Григорьевна
Бракосочетание
До 1923
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Ольга Семеновна
Мать ребёнка: Дьяченко Агафья Григорьевна
Рождение ребёнка
1930
Мать ребёнка: Дьяченко Агафья Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степанида Семеновна
Мать ребёнка: Дьяченко Агафья Григорьевна
Смерть
Неизвестно