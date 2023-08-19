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Корсун Семен Демьянович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Корсун Григорий Семенович

Мать ребёнка: Дьяченко Агафья Григорьевна

Бракосочетание
До 1923

Жена: Дьяченко Агафья Григорьевна

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Ольга Семеновна

Мать ребёнка: Дьяченко Агафья Григорьевна

Рождение ребёнка
1930

Сын: Корсун Иван Семенович

Мать ребёнка: Дьяченко Агафья Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанида Семеновна

Мать ребёнка: Дьяченко Агафья Григорьевна

Смерть
Неизвестно