Корсунова (Дьяченко) Параскева Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорсунова (Дьяченко) Параскева Ивановна

Корсунова (Дьяченко) Параскева Ивановна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: Дьяченко Иван Кондратьевич

Мать: Дьяченко Параскева

Троицкая церковь , р/с - 1835г.
Бракосочетание
04.10.1825

Муж: Корсун Алексей Назарович

ГАХО , Ф - 40-110-291,ч-2, м/к 1825г.,зап-15
Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Корсун Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Корсун Алексей Назарович

Троицкая церковь , р/с - 1835г.
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Клименко Феврония Алексеевна

Отец ребёнка: Корсун Алексей Назарович

Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: Евфросинья Алексеевна

Отец ребёнка: Корсун Алексей Назарович

ГАХО . Ф-031-141-250 / т.1-5 / стр. 268-428 р/с за 1835г.
Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Корсун Иосиф Алексеевич

Отец ребёнка: Корсун Алексей Назарович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close