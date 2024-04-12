Корсунова (Дьяченко) Параскева Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1804
Отец: Дьяченко Иван Кондратьевич
Мать: Дьяченко Параскева
Троицкая церковь , р/с - 1835г.
Бракосочетание
04.10.1825
ГАХО , Ф - 40-110-291,ч-2, м/к 1825г.,зап-15
Рождение ребёнка
Около 1832
Отец ребёнка: Корсун Алексей Назарович
Троицкая церковь , р/с - 1835г.
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Клименко Феврония Алексеевна
Отец ребёнка: Корсун Алексей Назарович
Рождение ребёнка
Около 1835
Дочь: Евфросинья Алексеевна
Отец ребёнка: Корсун Алексей Назарович
ГАХО . Ф-031-141-250 / т.1-5 / стр. 268-428 р/с за 1835г.
Рождение ребёнка
Около 1840
Отец ребёнка: Корсун Алексей Назарович
Смерть
Неизвестно