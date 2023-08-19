Дьяченко Параскева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДьяченко Параскева

Дьяченко Параскева

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1804

Дочь: Корсунова Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Дьяченко Иван Кондратьевич

Троицкая церковь , р/с - 1835г.
Рождение ребёнка
1805

Сын: Дьяченко Роман Иванович

Отец ребёнка: Дьяченко Иван Кондратьевич

Рождение ребёнка
1808

Сын: Дьяченко Иосиф Иванович

Отец ребёнка: Дьяченко Иван Кондратьевич

Рождение ребёнка
1812

Сын: Дьяченко Семен Иванович

Отец ребёнка: Дьяченко Иван Кондратьевич

Рождение ребёнка
1816

Сын: Дьяченко Петр Иванович

Отец ребёнка: Дьяченко Иван Кондратьевич

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Ульяеа Ивановна

Отец ребёнка: Дьяченко Иван Кондратьевич

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Дьяченко Иван Кондратьевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close