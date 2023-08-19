Дьяченко Параскева
Место рождения
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1804
Дочь: Корсунова Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Дьяченко Иван Кондратьевич
Троицкая церковь , р/с - 1835г.
Рождение ребёнка
1805
Отец ребёнка: Дьяченко Иван Кондратьевич
Рождение ребёнка
1808
Отец ребёнка: Дьяченко Иван Кондратьевич
Рождение ребёнка
1812
Отец ребёнка: Дьяченко Иван Кондратьевич
Рождение ребёнка
1816
Отец ребёнка: Дьяченко Иван Кондратьевич
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Ульяеа Ивановна
Отец ребёнка: Дьяченко Иван Кондратьевич
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Дьяченко Иван Кондратьевич
Смерть
Неизвестно