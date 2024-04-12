Дьяченко Иосиф Иванович
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смерти07.10.1878
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Дьяченко Иван Кондратьевич
Мать: Дьяченко Параскева
Бракосочетание
До 1831
Жена: Стефанида Филипповна
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Дьяченко София
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Дьяченко София
Рождение ребёнка
1835
Сын: Дьяченко Алексей Иосифович
Мать ребёнка: Дьяченко София
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Дьяченко София
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Анна Иосифовна
Мать ребёнка: Дьяченко София
Рождение ребёнка
1849
Сын: Дьяченко Григорий Иосифович
Мать ребёнка: Дьяченко София
Рождение ребёнка
1850
Сын: Дьяченко Савелий Иосифович
Мать ребёнка: Стефанида Филипповна
Смерть
07.10.1878
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно