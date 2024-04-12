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Дьяченко Иосиф Иванович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1808

Дата смерти

07.10.1878

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Дьяченко Иван Кондратьевич

Мать: Дьяченко Параскева

Бракосочетание
До 1831

Жена: Стефанида Филипповна

Рождение ребёнка
1831

Сын: Дьяченко Савва Иосифович

Мать ребёнка: Дьяченко София

Рождение ребёнка
1832

Сын: Дьяченко Тихон Иосифович

Мать ребёнка: Дьяченко София

Рождение ребёнка
1835

Сын: Дьяченко Алексей Иосифович

Мать ребёнка: Дьяченко София

Рождение ребёнка
1838

Сын: Дьяченко Борис Иосифович

Мать ребёнка: Дьяченко София

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Анна Иосифовна

Мать ребёнка: Дьяченко София

Рождение ребёнка
1849

Сын: Дьяченко Григорий Иосифович

Мать ребёнка: Дьяченко София

Рождение ребёнка
1850

Сын: Дьяченко Савелий Иосифович

Мать ребёнка: Стефанида Филипповна

Смерть
07.10.1878
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
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