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Дьяченко София

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Сын: Дьяченко Савва Иосифович

Отец ребёнка: Дьяченко Иосиф Иванович

Рождение ребёнка
1832

Сын: Дьяченко Тихон Иосифович

Отец ребёнка: Дьяченко Иосиф Иванович

Рождение ребёнка
1835

Сын: Дьяченко Алексей Иосифович

Отец ребёнка: Дьяченко Иосиф Иванович

Рождение ребёнка
1838

Сын: Дьяченко Борис Иосифович

Отец ребёнка: Дьяченко Иосиф Иванович

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Анна Иосифовна

Отец ребёнка: Дьяченко Иосиф Иванович

Рождение ребёнка
1849

Сын: Дьяченко Григорий Иосифович

Отец ребёнка: Дьяченко Иосиф Иванович

Смерть
Неизвестно
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