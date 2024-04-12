Дьяченко София
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Дьяченко Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Дьяченко Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
1835
Сын: Дьяченко Алексей Иосифович
Отец ребёнка: Дьяченко Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Дьяченко Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Анна Иосифовна
Отец ребёнка: Дьяченко Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
1849
Сын: Дьяченко Григорий Иосифович
Отец ребёнка: Дьяченко Иосиф Иванович
Смерть
Неизвестно