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Дьяченко Борис Иосифович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Дьяченко Иосиф Иванович

Мать: Дьяченко София

Рождение ребёнка
1856

Сын: Дьяченко Евдоким Борисович

Мать ребёнка: Дьяченко Анна Емельянова

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Костыренко Васса Борисовна

Мать ребёнка: Дьяченко Анна Емельянова

Рождение ребёнка
1863

Сын: Дьяченко Василий Борисович

Мать ребёнка: Дьяченко Анна Емельянова

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Шаповал Вера Борисовна

Мать ребёнка: Дьяченко Анна Емельянова

Рождение ребёнка
03.10.1873

Сын: Дьяченко Иван Борисович

Мать ребёнка: Дьяченко Анна Емельянова

Рождение ребёнка
27.02.1876

Дочь: Мария Борисовна

Мать ребёнка: Дьяченко Анна Емельянова

Смерть
Неизвестно
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