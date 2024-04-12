Дьяченко Борис Иосифович
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Дьяченко Иосиф Иванович
Мать: Дьяченко София
Рождение ребёнка
1856
Сын: Дьяченко Евдоким Борисович
Мать ребёнка: Дьяченко Анна Емельянова
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Костыренко Васса Борисовна
Мать ребёнка: Дьяченко Анна Емельянова
Рождение ребёнка
1863
Сын: Дьяченко Василий Борисович
Мать ребёнка: Дьяченко Анна Емельянова
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Шаповал Вера Борисовна
Мать ребёнка: Дьяченко Анна Емельянова
Рождение ребёнка
03.10.1873
Мать ребёнка: Дьяченко Анна Емельянова
Рождение ребёнка
27.02.1876
Дочь: Мария Борисовна
Мать ребёнка: Дьяченко Анна Емельянова
Смерть
Неизвестно