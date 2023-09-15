Дьяченко Василий Борисович
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смерти28.09.1916
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Дьяченко Борис Иосифович
Мать: Дьяченко Анна Емельянова
Бракосочетание
13.01.1885
Рождение ребёнка
20.07.1888
Мать ребёнка: Дьяченко Мария Георгиевна
Рождение ребёнка
03.09.1889
Дочь: Елизавета Васильевна
Мать ребёнка: Дьяченко Мария Георгиевна
Рождение ребёнка
1890
Сын: Дьяченко Тимофей Васильевич
Мать ребёнка: Дьяченко Мария Георгиевна
Лаврентьевка, Изюмский уезд, Харьковская губерния
Смерть
28.09.1916
Причина смерти: Болезнь-рак желудка
Похороны
Неизвестно