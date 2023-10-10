Дьяченко (Иващенко) Мария Георгиевна
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Иващенко Георгий
Мать: ?
Бракосочетание
13.01.1885
Рождение ребёнка
20.07.1888
Отец ребёнка: Дьяченко Василий Борисович
Рождение ребёнка
03.09.1889
Дочь: Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Дьяченко Василий Борисович
Рождение ребёнка
1890
Сын: Дьяченко Тимофей Васильевич
Отец ребёнка: Дьяченко Василий Борисович
Лаврентьевка, Изюмский уезд, Харьковская губерния
Смерть
Неизвестно