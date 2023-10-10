Дьяченко (Иващенко) Мария Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дьяченко (Иващенко) Мария Георгиевна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Иващенко Георгий

Мать: ?

Бракосочетание
13.01.1885

Муж: Дьяченко Василий Борисович

Рождение ребёнка
20.07.1888

Сын: Дьяченко Илья Васильевич

Отец ребёнка: Дьяченко Василий Борисович

Рождение ребёнка
03.09.1889

Дочь: Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Дьяченко Василий Борисович

Рождение ребёнка
1890

Сын: Дьяченко Тимофей Васильевич

Отец ребёнка: Дьяченко Василий Борисович

Лаврентьевка, Изюмский уезд, Харьковская губерния
Смерть
Неизвестно
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