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Дьяченко Анна Емельянова

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1837

Дата смерти

01.08.1887

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1856

Сын: Дьяченко Евдоким Борисович

Отец ребёнка: Дьяченко Борис Иосифович

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Костыренко Васса Борисовна

Отец ребёнка: Дьяченко Борис Иосифович

Рождение ребёнка
1863

Сын: Дьяченко Василий Борисович

Отец ребёнка: Дьяченко Борис Иосифович

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Шаповал Вера Борисовна

Отец ребёнка: Дьяченко Борис Иосифович

Рождение ребёнка
03.10.1873

Сын: Дьяченко Иван Борисович

Отец ребёнка: Дьяченко Борис Иосифович

Рождение ребёнка
27.02.1876

Дочь: Мария Борисовна

Отец ребёнка: Дьяченко Борис Иосифович

Смерть
01.08.1887
Причина смерти: Болезнь-горячка
Похороны
Неизвестно
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