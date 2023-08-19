Дьяченко Иван Борисович
Место рождения
Дата рождения03.10.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1873
Отец: Дьяченко Борис Иосифович
Мать: Дьяченко Анна Емельянова
Рождение ребёнка
1890
Мать ребёнка: Дьяченко Варвара Ананьевна
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Ксения Ивановна
Мать ребёнка: Дьяченко Варвара Ананьевна
Бракосочетание
До 1911
Рождение ребёнка
26.02.1912
Сын: Дьяченко Порфирий Иванович
Мать ребёнка: Дьяченко Варвара Ананьевна
Рождение ребёнка
01.12.1913
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Дьяченко Варвара Ананьевна
Смерть
Неизвестно