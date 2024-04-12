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Дьяченко Варвара Ананьевна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1878

Дата смерти

07.09.1918

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1890

Сын: Дьяченко Трофим Иванович

Отец ребёнка: Дьяченко Иван Борисович

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Дьяченко Иван Борисович

Бракосочетание
До 1911

Муж: Дьяченко Иван Борисович

Рождение ребёнка
26.02.1912

Сын: Дьяченко Порфирий Иванович

Отец ребёнка: Дьяченко Иван Борисович

Рождение ребёнка
01.12.1913

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Дьяченко Иван Борисович

Смерть
07.09.1918
Причина смерти: Болезнь-оспа
Похороны
Неизвестно
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