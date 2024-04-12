Дьяченко Варвара Ананьевна
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смерти07.09.1918
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Дьяченко Иван Борисович
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Дьяченко Иван Борисович
Бракосочетание
До 1911
Рождение ребёнка
26.02.1912
Сын: Дьяченко Порфирий Иванович
Отец ребёнка: Дьяченко Иван Борисович
Рождение ребёнка
01.12.1913
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Дьяченко Иван Борисович
Смерть
07.09.1918
Причина смерти: Болезнь-оспа
Похороны
Неизвестно