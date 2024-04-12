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Корсун Андрей Иосифович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

Около 1857

Дата смерти

01.09.1870

Пол

Мужской

Отец

Около 1840 г.р.

Мать

Около 1841 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: Корсун Иосиф Алексеевич

Мать: Корсун Евдокия Андреевна

Смерть
01.09.1870
Причина смерти: Болезнь - халера | ГАДО , Ф-265-1-1 / лист № 58 / , м/к-1870г. / зап.№ 23 /, Троицкая церковь Изюмского уезда слобода Кривая Лука
Похороны
03.09.1870
Троицкая церковь слободы Кривая Лука ,ГАДО Ф-265-1-1 / зап.№ 58 /,м./к-187ог./ зап.№ 23 /.
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