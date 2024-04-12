Корсун Андрей Иосифович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1857
Дата смерти01.09.1870
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857
Отец: Корсун Иосиф Алексеевич
Мать: Корсун Евдокия Андреевна
Смерть
01.09.1870
Причина смерти: Болезнь - халера | ГАДО , Ф-265-1-1 / лист № 58 / , м/к-1870г. / зап.№ 23 /, Троицкая церковь Изюмского уезда слобода Кривая Лука
Похороны
03.09.1870
Троицкая церковь слободы Кривая Лука ,ГАДО Ф-265-1-1 / зап.№ 58 /,м./к-187ог./ зап.№ 23 /.