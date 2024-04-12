Корсун Владимир Иосифович
Место рождения
Дата рождения18.07.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Место
Комментарий
Рождение
18.07.1874
Отец: Корсун Иосиф Алексеевич
Мать: Корсун Евдокия Андреевна
ГАДО , ф-265-1-2 / лист № 103 / , м/к - 1874г. / зап.№ 33 /, Троицкая церковь Изюмского уезда
Рождение ребёнка
31.01.1912
Сын: Корсун Василий Владимирови
Мать ребёнка: Корсун Олимпиада Владимировна
Троицкая церковь Изюмского уезда сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-9 // стр.№ 58 /, м/к-1912г... / зап.№ 13 /
Рождение ребёнка
24.12.1912
Дочь: Анастасия Владимировна
Мать ребёнка: Корсун Олимпиада Владимировна
Троицкая церковь Изюмского уезда сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-9 // стр.№ 87 /, м/к-1912г... / зап.№ 62 /
Бракосочетание
До 1912
Рождение ребёнка
11.05.1914
Дочь: Елена Владимировна
Мать ребёнка: Корсун Олимпиада Владимировна
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-10 // стр.№ 14 /, м/к-1914г./ зап.№ 26 /
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрена Владимировна
Мать ребёнка: Корсун Олимпиада Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: серафима владимеровна
Мать ребёнка: Корсун Олимпиада Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ольга владимеровна
Мать ребёнка: Корсун Олимпиада Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: наталья владимеровна
Мать ребёнка: Корсун Олимпиада Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: любовь владимеровна
Мать ребёнка: Корсун Олимпиада Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корсун тимофей владимирович
Мать ребёнка: Корсун Олимпиада Владимировна
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно