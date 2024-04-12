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Корсун Владимир Иосифович

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Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

18.07.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1874

Отец: Корсун Иосиф Алексеевич

Мать: Корсун Евдокия Андреевна

ГАДО , ф-265-1-2 / лист № 103 / , м/к - 1874г. / зап.№ 33 /, Троицкая церковь Изюмского уезда
Рождение ребёнка
31.01.1912

Сын: Корсун Василий Владимирови

Мать ребёнка: Корсун Олимпиада Владимировна

Троицкая церковь Изюмского уезда сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-9 // стр.№ 58 /, м/к-1912г... / зап.№ 13 /
Рождение ребёнка
24.12.1912

Дочь: Анастасия Владимировна

Мать ребёнка: Корсун Олимпиада Владимировна

Троицкая церковь Изюмского уезда сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-9 // стр.№ 87 /, м/к-1912г... / зап.№ 62 /
Бракосочетание
До 1912

Жена: Корсун Олимпиада Владимировна

Рождение ребёнка
11.05.1914

Дочь: Елена Владимировна

Мать ребёнка: Корсун Олимпиада Владимировна

Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-10 // стр.№ 14 /, м/к-1914г./ зап.№ 26 /
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрена Владимировна

Мать ребёнка: Корсун Олимпиада Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: серафима владимеровна

Мать ребёнка: Корсун Олимпиада Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ольга владимеровна

Мать ребёнка: Корсун Олимпиада Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: наталья владимеровна

Мать ребёнка: Корсун Олимпиада Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: любовь владимеровна

Мать ребёнка: Корсун Олимпиада Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корсун тимофей владимирович

Мать ребёнка: Корсун Олимпиада Владимировна

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
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