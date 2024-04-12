(Корсун) наталья владимеровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Корсун) наталья владимеровна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1874 г.р.

Мать

Около 1876 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Корсун Владимир Иосифович

Мать: Корсун Олимпиада Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Супрунов николай

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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