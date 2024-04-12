Корсун Олимпиада Владимировна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876
Рождение ребёнка
31.01.1912
Сын: Корсун Василий Владимирови
Отец ребёнка: Корсун Владимир Иосифович
Троицкая церковь Изюмского уезда сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-9 // стр.№ 58 /, м/к-1912г... / зап.№ 13 /
Рождение ребёнка
24.12.1912
Дочь: Анастасия Владимировна
Отец ребёнка: Корсун Владимир Иосифович
Троицкая церковь Изюмского уезда сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-9 // стр.№ 87 /, м/к-1912г... / зап.№ 62 /
Бракосочетание
До 1912
Рождение ребёнка
11.05.1914
Дочь: Елена Владимировна
Отец ребёнка: Корсун Владимир Иосифович
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-10 // стр.№ 14 /, м/к-1914г./ зап.№ 26 /
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрена Владимировна
Отец ребёнка: Корсун Владимир Иосифович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: серафима владимеровна
Отец ребёнка: Корсун Владимир Иосифович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ольга владимеровна
Отец ребёнка: Корсун Владимир Иосифович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: наталья владимеровна
Отец ребёнка: Корсун Владимир Иосифович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: любовь владимеровна
Отец ребёнка: Корсун Владимир Иосифович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корсун тимофей владимирович
Отец ребёнка: Корсун Владимир Иосифович
Смерть
Неизвестно