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Корсун Василий Владимирови

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

31.01.1912

Дата смерти

01.02.1912

Пол

Мужской

Отец

1874 г.р.

Мать

Около 1876 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1912

Отец: Корсун Владимир Иосифович

Мать: Корсун Олимпиада Владимировна

Троицкая церковь Изюмского уезда сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-9 // стр.№ 58 /, м/к-1912г... / зап.№ 13 /
Смерть
01.02.1912
Причина смерти: В молодом возрасте-родовая слабость | Троицкая церковь сл.Кривая Лука м/к-1912г / зап.№ 3 /, Ф-265-1-9 / лист № 96 /
Похороны
03.02.1912
ГАДО , Ф-265-1-9 / лист № 96 / , м/к 1912г. / зап.№ 3 /
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