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Корсун Федор Иосифович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

08.06.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
До 1812

Жена: Корсун Пелагея Ивановна

Рождение
08.06.1880

Отец: Корсун Иосиф Алексеевич

Мать: Корсун Евдокия Андреевна

Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-5 // стр.№ 84 /, м/к-1880г../ зап.№ 25 /
Крещение
08.06.1880
Троицкая церковь сл.Кривая Лука м/к 1880г.лист № 83,зап.№ 25. ГАДО Ф - 265-1-5 | Godparents:Крестьяне сл.Кривая Лука : Павел Алексеевич Олефир и Стефана Иоанновича Прий-дочь Анастасия
Рождение ребёнка
20.03.1912

Дочь: Дарья Федоровна

Мать ребёнка: Корсун Пелагея Ивановна

Троицкая церковь Изюмского уезда сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-9 // стр.№ 64 /, м/к-1912г... / зап.№ 18 /
Рождение ребёнка
26.08.1914

Сын: Корсун Иоанн Федорович

Мать ребёнка: Корсун Пелагея Ивановна

Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-10 // стр.№ 23 /, м/к-1914г./ зап.№ 51 /
Рождение ребёнка
23.04.1917

Сын: Корсун Василий Федорович

Мать ребёнка: Корсун Пелагея Ивановна

Троицкая церковь Изюмского уезда сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-10 / стр.№ 145 /, м/к-1917г... / зап.№ 20 /
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Федоровна

Мать ребёнка: Корсун Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья Федоровна

Мать ребёнка: Корсун Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанида Федоровна

Мать ребёнка: Корсун Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Федоровна

Мать ребёнка: Корсун Пелагея Ивановна

Смерть
Неизвестно
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