Корсун Федор Иосифович
Место рождения
Дата рождения08.06.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Место
Комментарий
Бракосочетание
До 1812
Жена: Корсун Пелагея Ивановна
Рождение
08.06.1880
Отец: Корсун Иосиф Алексеевич
Мать: Корсун Евдокия Андреевна
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-5 // стр.№ 84 /, м/к-1880г../ зап.№ 25 /
Крещение
08.06.1880
Троицкая церковь сл.Кривая Лука м/к 1880г.лист № 83,зап.№ 25. ГАДО Ф - 265-1-5 | Godparents:Крестьяне сл.Кривая Лука : Павел Алексеевич Олефир и Стефана Иоанновича Прий-дочь Анастасия
Рождение ребёнка
20.03.1912
Дочь: Дарья Федоровна
Мать ребёнка: Корсун Пелагея Ивановна
Троицкая церковь Изюмского уезда сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-9 // стр.№ 64 /, м/к-1912г... / зап.№ 18 /
Рождение ребёнка
26.08.1914
Мать ребёнка: Корсун Пелагея Ивановна
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-10 // стр.№ 23 /, м/к-1914г./ зап.№ 51 /
Рождение ребёнка
23.04.1917
Мать ребёнка: Корсун Пелагея Ивановна
Троицкая церковь Изюмского уезда сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-10 / стр.№ 145 /, м/к-1917г... / зап.№ 20 /
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Федоровна
Мать ребёнка: Корсун Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья Федоровна
Мать ребёнка: Корсун Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степанида Федоровна
Мать ребёнка: Корсун Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Федоровна
Мать ребёнка: Корсун Пелагея Ивановна
Смерть
Неизвестно