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Корсун Василий Федорович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

23.04.1917

Дата смерти

01.09.1918

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

Около 1882 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1917

Отец: Корсун Федор Иосифович

Мать: Корсун Пелагея Ивановна

Троицкая церковь Изюмского уезда сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-10 / стр.№ 145 /, м/к-1917г... / зап.№ 20 /
Смерть
01.09.1918
Причина смерти: Болезнь - диарея | Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1918г./ зап.№ 21 /, ГАДО Ф 265-1-11 / лист № 58 /.
Похороны
03.09.1918
Троицкая церковь сл.Кривая Лука ,м/к-1918г./ зап.№ 21 /, ГАДО Ф 265-1-11 / лист № 58 /.
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