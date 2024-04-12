Корсун Василий Федорович
Место рождения
Дата рождения23.04.1917
Дата смерти01.09.1918
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1917
Отец: Корсун Федор Иосифович
Мать: Корсун Пелагея Ивановна
Троицкая церковь Изюмского уезда сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-10 / стр.№ 145 /, м/к-1917г... / зап.№ 20 /
Смерть
01.09.1918
Причина смерти: Болезнь - диарея | Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1918г./ зап.№ 21 /, ГАДО Ф 265-1-11 / лист № 58 /.
Похороны
03.09.1918
Троицкая церковь сл.Кривая Лука ,м/к-1918г./ зап.№ 21 /, ГАДО Ф 265-1-11 / лист № 58 /.