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Корсун Сила Иванович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

Около 1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859

Отец: Корсун Иван Алексеевич

Мать: Корсун Ксения Михайловна

Бракосочетание
12.01.1880

Жена: Корсун Анастасия Филипповна

Троицкая церковь сл.Кривая Лука м/к-1880г / зап.№ 1 /, Ф-265-1-5 / лист № 107 /
Рождение ребёнка
28.12.1880

Дочь: Анастасия Силина

Мать ребёнка: Корсун Анастасия Филипповна

Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-5 // стр.№ 105 /, м/к-1880г../ зап.№ 84 /
Рождение ребёнка
20.01.1883

Дочь: Елизавета Силина

Мать ребёнка: Корсун Анастасия Филипповна

Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-6 // стр.№ 128 /, м/к-1883г../ зап.№ 9 /
Рождение ребёнка
13.01.1885

Дочь: Наталья Силина

Мать ребёнка: Корсун Анастасия Филипповна

Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-7// стр.№ 60 /, м/к-1885г./ зап.№ 1 /
Рождение ребёнка
Около 1886

Сын: Корсун Сила Силович

Мать ребёнка: Корсун Анастасия Филипповна

Рождение ребёнка
03.09.1887

Сын: Корсун Захар / Захарий / Силлович

Мать ребёнка: Корсун Анастасия Филипповна

Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-7 // стр.№ 208 /, м/к-1887г./ зап.№ 46 /
Рождение ребёнка
Около 1892

Сын: Корсун Леонтий Силович

Мать ребёнка: Корсун Анастасия Филипповна

Рождение ребёнка
Около 1898

Дочь: Федорченко Ульяна /Юлиания / Силина

Мать ребёнка: Корсун Анастасия Филипповна

Веселой, Харьковский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
1909

Сын: Корсун Филипп Силович

Мать ребёнка: Корсун Анастасия Филипповна

Смерть
Неизвестно
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