село Закотное, село Закотное, — Familio

Закотное

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Харьковская губерния, Изюмский уезд
2079Закотный, хут. каз.при рч. Северном Донце.7873155407396
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Харьковская губерния, Изюмский уезд, Ямпольская волость
475. Закотное, деревня бывшая государственная, при реке Северном Донце, дворов 141, жителей 813

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Донецька область
А-6008Закітнеселор-н ЛиманськийКраснолиманська міська об'єднана територіальна громада
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