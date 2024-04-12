Корсун (Лиманская) Анастасия Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корсун (Лиманская) Анастасия Филипповна

Место рождения

Николаевка, Харківська область

Дата рождения

Около 1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Николаевка, Харківська область
Бракосочетание
12.01.1880

Муж: Корсун Сила Иванович

Троицкая церковь сл.Кривая Лука м/к-1880г / зап.№ 1 /, Ф-265-1-5 / лист № 107 /
Рождение ребёнка
28.12.1880

Дочь: Анастасия Силина

Отец ребёнка: Корсун Сила Иванович

Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-5 // стр.№ 105 /, м/к-1880г../ зап.№ 84 /
Рождение ребёнка
20.01.1883

Дочь: Елизавета Силина

Отец ребёнка: Корсун Сила Иванович

Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-6 // стр.№ 128 /, м/к-1883г../ зап.№ 9 /
Рождение ребёнка
13.01.1885

Дочь: Наталья Силина

Отец ребёнка: Корсун Сила Иванович

Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-7// стр.№ 60 /, м/к-1885г./ зап.№ 1 /
Рождение ребёнка
Около 1886

Сын: Корсун Сила Силович

Отец ребёнка: Корсун Сила Иванович

Рождение ребёнка
03.09.1887

Сын: Корсун Захар / Захарий / Силлович

Отец ребёнка: Корсун Сила Иванович

Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-7 // стр.№ 208 /, м/к-1887г./ зап.№ 46 /
Рождение ребёнка
Около 1892

Сын: Корсун Леонтий Силович

Отец ребёнка: Корсун Сила Иванович

Рождение ребёнка
Около 1898

Дочь: Федорченко Ульяна /Юлиания / Силина

Отец ребёнка: Корсун Сила Иванович

Веселой, Харьковский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
1909

Сын: Корсун Филипп Силович

Отец ребёнка: Корсун Сила Иванович

Смерть
Неизвестно
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