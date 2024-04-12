Корсун (Лиманская) Анастасия Филипповна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1861
Бракосочетание
12.01.1880
Муж: Корсун Сила Иванович
Троицкая церковь сл.Кривая Лука м/к-1880г / зап.№ 1 /, Ф-265-1-5 / лист № 107 /
Рождение ребёнка
28.12.1880
Дочь: Анастасия Силина
Отец ребёнка: Корсун Сила Иванович
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-5 // стр.№ 105 /, м/к-1880г../ зап.№ 84 /
Рождение ребёнка
20.01.1883
Дочь: Елизавета Силина
Отец ребёнка: Корсун Сила Иванович
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-6 // стр.№ 128 /, м/к-1883г../ зап.№ 9 /
Рождение ребёнка
13.01.1885
Дочь: Наталья Силина
Отец ребёнка: Корсун Сила Иванович
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-7// стр.№ 60 /, м/к-1885г./ зап.№ 1 /
Рождение ребёнка
Около 1886
Сын: Корсун Сила Силович
Отец ребёнка: Корсун Сила Иванович
Рождение ребёнка
03.09.1887
Сын: Корсун Захар / Захарий / Силлович
Отец ребёнка: Корсун Сила Иванович
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-7 // стр.№ 208 /, м/к-1887г./ зап.№ 46 /
Рождение ребёнка
Около 1892
Отец ребёнка: Корсун Сила Иванович
Рождение ребёнка
Около 1898
Дочь: Федорченко Ульяна /Юлиания / Силина
Отец ребёнка: Корсун Сила Иванович
Веселой, Харьковский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Корсун Сила Иванович
Смерть
Неизвестно