(Корсун) Наталья Силина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Корсун) Наталья Силина

(Корсун) Наталья Силина

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

13.01.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1859 г.р.

Мать

Около 1861 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1885

Отец: Корсун Сила Иванович

Мать: Корсун Анастасия Филипповна

Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-7// стр.№ 60 /, м/к-1885г./ зап.№ 1 /
Крещение
13.01.1885
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1885г./ зап.№ 1 /, ГАДО Ф 265-1-7 / лист № 60 /. | Godparents:Крестьяне сл.Кривая Лука : Губа Косьма Михайлович и Умывенко Федота Михайловича жена Доминия Панкрат... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close