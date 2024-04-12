(Корсун) Наталья Силина
Место рождения
Дата рождения13.01.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1885
Отец: Корсун Сила Иванович
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-7// стр.№ 60 /, м/к-1885г./ зап.№ 1 /
Крещение
13.01.1885
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1885г./ зап.№ 1 /, ГАДО Ф 265-1-7 / лист № 60 /. | Godparents:Крестьяне сл.Кривая Лука : Губа Косьма Михайлович и Умывенко Федота Михайловича жена Доминия Панкрат... Показать все
Смерть
Неизвестно