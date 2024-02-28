Федорченко (Корсунова) Ульяна /Юлиания / Силина
Место рождения
Дата рожденияОколо 1898
Дата смерти1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1898
Отец: Корсун Сила Иванович
Рождение ребёнка
30.06.1918
Дочь: Мария Антоновна
Отец ребёнка: Федорченко Антоний Васильевич
Рождение ребёнка
14.10.1919
Дочь: Анна Антоновна
Отец ребёнка: Федорченко Антоний Васильевич
Рождение ребёнка
1922
Сын: Федорченко Иван Антонович
Отец ребёнка: Федорченко Антоний Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1917г./ зап.№ 1 /, ГАДО Ф 265-1-10 / лист № 148 /.
Смерть
1974
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно