Федорченко Иван Антонович
Место рождения
Дата рождения1922
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Награда
19.04.1943
Летчик штурмовой авиации мл.л-т 214 шап 260 шад ,Приказ № 5,ЦАМО РФ - Ф -33-687572-2104
Награжден орденом "Красной звезды"
Награда
25.05.1945
214 шап 4 ВА Приказ № 47/н
Мл.л-т награжден орденом "Боевого красного знамени"
Награда
15.11.1950
Указом ПВС СССР награжден медалью "За боевые заслуги" ЦАМО шк-90,ящ-13
Награда
30.12.1956
Указом АВС СССР награжден орденом "Красной звезды" ЦАМО , щк-90,ящ-13
Награда
Неизвестно
Гв.капитан/лейтенант награжден медалью "За боевые заслуги"
Смерть
Неизвестно