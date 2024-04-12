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Корсун Захар / Захарий / Силлович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

03.09.1887

Дата смерти

29.06.1915

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1887

Отец: Корсун Сила Иванович

Мать: Корсун Анастасия Филипповна

Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-7 // стр.№ 208 /, м/к-1887г./ зап.№ 46 /
Бракосочетание
Около 1910

Жена: Корсунова Анастасия Петровна

Рождение ребёнка
01.08.1911

Дочь: Серафима Захаровна

Мать ребёнка: Корсунова Анастасия Петровна

Веселой, Харьковский уезд, Харьковская губерния
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-9 // стр.№ 19 /, м/к-1911г../ зап.№ 31 /
Рождение ребёнка
16.04.1913

Сын: Корсун Иван /Иоанн/ Захарович

Мать ребёнка: Корсунова Анастасия Петровна

Рождение ребёнка
09.05.1913

Дочь: Александра Захаровна

Мать ребёнка: Корсунова Анастасия Петровна

Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-9 // стр.№ 124 /, м/к-1913г./ зап.№ 26 /
Рождение ребёнка
15.04.1915

Сын: Корсун Иван / Иоанн / Захарович

Мать ребёнка: Корсунова Анастасия Петровна

Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-10 // стр.№ 67 /, м/к-1915г../ зап.№ 24 /
Смерть
29.06.1915
Военная служба
До 1915
Должность/Звание рядовой Воинская часть 87-й пехотный Нейшлотский полк Место рождения Харьковская губ., Изюмский уезд, Закотянская вол., Кривая Лука Причина выбытия убит Дата выбытия 29.06.1915 Место ... Показать все
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