Корсун Иван / Иоанн / Захарович
Место рождения
Дата рождения15.04.1915
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1915
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-10 // стр.№ 67 /, м/к-1915г../ зап.№ 24 /
Крещение
16.04.1915
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1915г./ зап.№ 24 /, ГАДО Ф 265-1-10 / лист № 67 /. | Godparents:Крестьяне сл.Кривая Лука : Яков Николаевич Ткаченко и Елисея Угиненко жена Анастасия Ивановна
Смерть
Неизвестно