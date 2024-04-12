Корсунова Анастасия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорсунова Анастасия Петровна

Корсунова Анастасия Петровна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

Около 1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1910

Муж: Корсун Захар / Захарий / Силлович

Рождение ребёнка
01.08.1911

Дочь: Серафима Захаровна

Отец ребёнка: Корсун Захар / Захарий / Силлович

Веселой, Харьковский уезд, Харьковская губерния
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-9 // стр.№ 19 /, м/к-1911г../ зап.№ 31 /
Рождение ребёнка
16.04.1913

Сын: Корсун Иван /Иоанн/ Захарович

Отец ребёнка: Корсун Захар / Захарий / Силлович

Рождение ребёнка
09.05.1913

Дочь: Александра Захаровна

Отец ребёнка: Корсун Захар / Захарий / Силлович

Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-9 // стр.№ 124 /, м/к-1913г./ зап.№ 26 /
Рождение ребёнка
15.04.1915

Сын: Корсун Иван / Иоанн / Захарович

Отец ребёнка: Корсун Захар / Захарий / Силлович

Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-10 // стр.№ 67 /, м/к-1915г../ зап.№ 24 /
Бракосочетание
12.05.1917

Муж: Кротько Иван Антонович / 2-й брак /

Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1917г./ зап.№ 4 /, ГАДО Ф 265-1-10 / лист № 148 /.
Рождение ребёнка
29.04.1918

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Кротько Иван Антонович / 2-й брак /

Рождение ребёнка
06.03.1920

Сын: Кротько Василий Иванович

Отец ребёнка: Кротько Иван Антонович / 2-й брак /

Рождение ребёнка
31.03.1921

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Кротько Иван Антонович / 2-й брак /

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close