Корсунова Анастасия Петровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1889
Бракосочетание
Около 1910
Рождение ребёнка
01.08.1911
Дочь: Серафима Захаровна
Отец ребёнка: Корсун Захар / Захарий / Силлович
Веселой, Харьковский уезд, Харьковская губерния
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-9 // стр.№ 19 /, м/к-1911г../ зап.№ 31 /
Рождение ребёнка
16.04.1913
Сын: Корсун Иван /Иоанн/ Захарович
Отец ребёнка: Корсун Захар / Захарий / Силлович
Рождение ребёнка
09.05.1913
Дочь: Александра Захаровна
Отец ребёнка: Корсун Захар / Захарий / Силлович
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-9 // стр.№ 124 /, м/к-1913г./ зап.№ 26 /
Рождение ребёнка
15.04.1915
Сын: Корсун Иван / Иоанн / Захарович
Отец ребёнка: Корсун Захар / Захарий / Силлович
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-10 // стр.№ 67 /, м/к-1915г../ зап.№ 24 /
Бракосочетание
12.05.1917
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1917г./ зап.№ 4 /, ГАДО Ф 265-1-10 / лист № 148 /.
Рождение ребёнка
29.04.1918
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Кротько Иван Антонович / 2-й брак /
Рождение ребёнка
06.03.1920
Отец ребёнка: Кротько Иван Антонович / 2-й брак /
Рождение ребёнка
31.03.1921
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Кротько Иван Антонович / 2-й брак /
Смерть
Неизвестно