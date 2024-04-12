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Корсун Иван /Иоанн/ Захарович

Место рождения

Ямполь

Дата рождения

16.04.1913

Дата смерти

25.05.1915

Пол

Мужской

Отец

1887 г.р.

Мать

Около 1889 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1913

Отец: Корсун Захар / Захарий / Силлович

Мать: Корсунова Анастасия Петровна

Смерть
25.05.1915
Веселой, Харьковский уезд, Харьковская губерния
Причина смерти: Болезнь - диарея | Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1915г./ зап.№ 64 /, ГАДО Ф 265-1-10 / лист № 91 /.
Похороны
27.05.1915
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1915г./ зап.№ 64 /, ГАДО Ф 265-1-10 / лист № 91 /.
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