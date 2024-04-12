Корсун Иван /Иоанн/ Захарович
Место рождения
Дата рождения16.04.1913
Дата смерти25.05.1915
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1913
Смерть
25.05.1915
Веселой, Харьковский уезд, Харьковская губерния
Причина смерти: Болезнь - диарея | Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1915г./ зап.№ 64 /, ГАДО Ф 265-1-10 / лист № 91 /.
Похороны
27.05.1915
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1915г./ зап.№ 64 /, ГАДО Ф 265-1-10 / лист № 91 /.