Кротько Иван Антонович / 2-й брак / — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКротько Иван Антонович / 2-й брак /

Кротько Иван Антонович / 2-й брак /

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

Около 1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.01.1911

Жена: Грек Февронья Карповна

Военная служба
26.01.1915
Должность/Звание рядовой Воинская часть 75-й пехотный Севастопольский полк Место рождения. Губерния Харьковская губ. Место рождения. Уезд Изюмский уезд Место рождения. Волость Закотянская вол. Причина... Показать все
Рождение ребёнка
18.03.1915

Дочь: Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Грек Февронья Карповна

Бракосочетание
12.05.1917

Жена: Корсунова Анастасия Петровна

Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1917г./ зап.№ 4 /, ГАДО Ф 265-1-10 / лист № 148 /.
Рождение ребёнка
29.04.1918

Дочь: Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Корсунова Анастасия Петровна

Рождение ребёнка
06.03.1920

Сын: Кротько Василий Иванович

Мать ребёнка: Корсунова Анастасия Петровна

Рождение ребёнка
31.03.1921

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Корсунова Анастасия Петровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close