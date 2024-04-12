Кротько Иван Антонович / 2-й брак /
Место рождения
Дата рожденияОколо 1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888
Бракосочетание
18.01.1911
Жена: Грек Февронья Карповна
Военная служба
26.01.1915
Должность/Звание рядовой Воинская часть 75-й пехотный Севастопольский полк Место рождения. Губерния Харьковская губ. Место рождения. Уезд Изюмский уезд Место рождения. Волость Закотянская вол. Причина... Показать все
Рождение ребёнка
18.03.1915
Дочь: Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Грек Февронья Карповна
Бракосочетание
12.05.1917
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1917г./ зап.№ 4 /, ГАДО Ф 265-1-10 / лист № 148 /.
Рождение ребёнка
29.04.1918
Дочь: Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Корсунова Анастасия Петровна
Рождение ребёнка
06.03.1920
Мать ребёнка: Корсунова Анастасия Петровна
Рождение ребёнка
31.03.1921
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Корсунова Анастасия Петровна
Смерть
Неизвестно