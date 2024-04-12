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(Корсун) Серафима Захаровна

Место рождения

Веселой, Харьковский уезд, Харьковская губерния

Дата рождения

01.08.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1887 г.р.

Мать

Около 1889 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1911

Отец: Корсун Захар / Захарий / Силлович

Мать: Корсунова Анастасия Петровна

Веселой, Харьковский уезд, Харьковская губерния
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-9 // стр.№ 19 /, м/к-1911г../ зап.№ 31 /
Крещение
01.08.1911
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1911г./ зап.№ 31 /, ГАДО Ф 265-1-9 / лист № 19 /. | Godparents:Крестьяне сл.Кривая Лука : Антон Иванович Ермаков и Ильи Потраная жена Евгения Андреевна
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь - худоба | Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1911г./ зап.№ 19 /, ГАДО Ф 265-1-9 / лист № 50 /.
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