(Корсун) Серафима Захаровна
Место рождения
Дата рождения01.08.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1911
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-9 // стр.№ 19 /, м/к-1911г../ зап.№ 31 /
Крещение
01.08.1911
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1911г./ зап.№ 31 /, ГАДО Ф 265-1-9 / лист № 19 /. | Godparents:Крестьяне сл.Кривая Лука : Антон Иванович Ермаков и Ильи Потраная жена Евгения Андреевна
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь - худоба | Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1911г./ зап.№ 19 /, ГАДО Ф 265-1-9 / лист № 50 /.