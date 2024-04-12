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(Корсун) Анастасия Силина

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

28.12.1880

Дата смерти

18.08.1885

Пол

Женский

Отец

Около 1859 г.р.

Мать

Около 1861 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1880

Отец: Корсун Сила Иванович

Мать: Корсун Анастасия Филипповна

Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-5 // стр.№ 105 /, м/к-1880г../ зап.№ 84 /
Смерть
18.08.1885
Причина смерти: Болезнь - от удара | Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1885г./ зап.№ 35 /, ГАДО Ф 265-1-7 / лист № 118 /.
Похороны
20.08.1885
Троицкая церковь сл.Кривая Лука ,м/к-1885г./ зап.№ 35 /, ГАДО Ф 265-1-7 / лист № 118 /.
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