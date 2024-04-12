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Корсун Леонтий Силович

Место рождения

Закотное

Дата рождения

Около 1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892

Отец: Корсун Сила Иванович

Мать: Корсун Анастасия Филипповна

Бракосочетание
24.10.1912

Жена: Корсунова Ульяна Антоновна

Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1912г./ зап.№ 8 /, ГАДО Ф 265-1-9 / лист № 91 /.
Рождение ребёнка
25.12.1915

Сын: Корсун Стефан Леонтьевич

Мать ребёнка: Корсунова Ульяна Антоновна

Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-10 // стр.№ 81 /, м/к-1915г../ зап.№ 60 /
Рождение ребёнка
06.04.1918

Дочь: Акелина Леонтьевна

Мать ребёнка: Корсунова Ульяна Антоновна

Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-11 // стр.№ 10 /, м/к-1918г../ зап.№ 17 /
Рождение ребёнка
Около 1920

Дочь: Оксана Леонтьевна

Мать ребёнка: Корсунова Ульяна Антоновна

Рождение ребёнка
Около 1924

Сын: Корсун Тимофей Леонтьевич

Мать ребёнка: Корсунова Ульяна Антоновна

Рождение ребёнка
Около 1926

Дочь: Екатерина Леонтьевна

Мать ребёнка: Корсунова Ульяна Антоновна

Рождение ребёнка
Около 1928

Сын: Корсун Иван Леонтьевич

Мать ребёнка: Корсунова Ульяна Антоновна

Рождение ребёнка
Около 1930

Дочь: Мария Леонтьевна

Мать ребёнка: Корсунова Ульяна Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корсун Лукьян Леонтьевич

Мать ребёнка: Корсунова Ульяна Антоновна

Смерть
Неизвестно
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