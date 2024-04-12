Корсун Леонтий Силович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892
Отец: Корсун Сила Иванович
Бракосочетание
24.10.1912
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1912г./ зап.№ 8 /, ГАДО Ф 265-1-9 / лист № 91 /.
Рождение ребёнка
25.12.1915
Мать ребёнка: Корсунова Ульяна Антоновна
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-10 // стр.№ 81 /, м/к-1915г../ зап.№ 60 /
Рождение ребёнка
06.04.1918
Дочь: Акелина Леонтьевна
Мать ребёнка: Корсунова Ульяна Антоновна
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-11 // стр.№ 10 /, м/к-1918г../ зап.№ 17 /
Рождение ребёнка
Около 1920
Дочь: Оксана Леонтьевна
Мать ребёнка: Корсунова Ульяна Антоновна
Рождение ребёнка
Около 1924
Сын: Корсун Тимофей Леонтьевич
Мать ребёнка: Корсунова Ульяна Антоновна
Рождение ребёнка
Около 1926
Дочь: Екатерина Леонтьевна
Мать ребёнка: Корсунова Ульяна Антоновна
Рождение ребёнка
Около 1928
Мать ребёнка: Корсунова Ульяна Антоновна
Рождение ребёнка
Около 1930
Дочь: Мария Леонтьевна
Мать ребёнка: Корсунова Ульяна Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Корсунова Ульяна Антоновна
Смерть
Неизвестно