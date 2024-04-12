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Корсун Стефан Леонтьевич

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

25.12.1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1892 г.р.

Мать

Около 1895 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1915

Отец: Корсун Леонтий Силович

Мать: Корсунова Ульяна Антоновна

Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-10 // стр.№ 81 /, м/к-1915г../ зап.№ 60 /
Крещение
26.12.1915
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1915г./ зап.№ 60 /, ГАДО Ф 265-1-10 / лист № 81 /. | Godparents:Граждане сл.Кривая Лука : Алексей Прокофьевич и вдова Анна Тихоновна Федорченко
Смерть
Неизвестно
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