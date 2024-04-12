Корсунова (Губарева) Ульяна Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корсунова (Губарева) Ульяна Антоновна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

Около 1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-9 // стр.№ 91 /, м/к-1912г../ зап.№ 8 /
Бракосочетание
24.10.1912

Муж: Корсун Леонтий Силович

Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1912г./ зап.№ 8 /, ГАДО Ф 265-1-9 / лист № 91 /.
Рождение ребёнка
25.12.1915

Сын: Корсун Стефан Леонтьевич

Отец ребёнка: Корсун Леонтий Силович

Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-10 // стр.№ 81 /, м/к-1915г../ зап.№ 60 /
Рождение ребёнка
06.04.1918

Дочь: Акелина Леонтьевна

Отец ребёнка: Корсун Леонтий Силович

Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-11 // стр.№ 10 /, м/к-1918г../ зап.№ 17 /
Рождение ребёнка
Около 1920

Дочь: Оксана Леонтьевна

Отец ребёнка: Корсун Леонтий Силович

Рождение ребёнка
Около 1924

Сын: Корсун Тимофей Леонтьевич

Отец ребёнка: Корсун Леонтий Силович

Рождение ребёнка
Около 1926

Дочь: Екатерина Леонтьевна

Отец ребёнка: Корсун Леонтий Силович

Рождение ребёнка
Около 1928

Сын: Корсун Иван Леонтьевич

Отец ребёнка: Корсун Леонтий Силович

Рождение ребёнка
Около 1930

Дочь: Мария Леонтьевна

Отец ребёнка: Корсун Леонтий Силович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корсун Лукьян Леонтьевич

Отец ребёнка: Корсун Леонтий Силович

Крещение
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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