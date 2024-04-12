Корсун Лукьян Леонтьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Корсун Леонтий Силович
Рождение ребёнка
01.01.1919
Дочь: Анна Лукьяновна
Мать ребёнка: Корсун Домния Ефремовна
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-11 // стр.№ 69 /, м/к-1919г../ зап.№ 3 /
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Корсун Домния Ефремовна
Смерть
Неизвестно