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Корсун Лукьян Леонтьевич

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Корсун Леонтий Силович

Мать: Корсунова Ульяна Антоновна

Рождение ребёнка
01.01.1919

Дочь: Анна Лукьяновна

Мать ребёнка: Корсун Домния Ефремовна

Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-11 // стр.№ 69 /, м/к-1919г../ зап.№ 3 /
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корсун Домния Ефремовна

Смерть
Неизвестно
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