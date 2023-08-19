Корсун Домния Ефремовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1919
Дочь: Анна Лукьяновна
Отец ребёнка: Корсун Лукьян Леонтьевич
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-11 // стр.№ 69 /, м/к-1919г../ зап.№ 3 /
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно