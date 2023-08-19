Корсун Домния Ефремовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корсун Домния Ефремовна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

Около 1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1919

Дочь: Анна Лукьяновна

Отец ребёнка: Корсун Лукьян Леонтьевич

Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-11 // стр.№ 69 /, м/к-1919г../ зап.№ 3 /
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корсун Лукьян Леонтьевич

Смерть
Неизвестно
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