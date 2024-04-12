(Корсун) Анна Лукьяновна
Место рождения
Дата рождения01.01.1919
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
01.01.1919
Отец: Корсун Лукьян Леонтьевич
Мать: Корсун Домния Ефремовна
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-11 // стр.№ 69 /, м/к-1919г../ зап.№ 3 /
Крещение
02.01.1919
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1919г./ зап.№ 3 /, ГАДО Ф 265-1-11 / лист № 69 /. | Godparents:Граждане сл.Кривая Лука : Ефим Лукьянов и Леонтия Прохорова жена Татьяна Констаетиновна
Смерть
Неизвестно